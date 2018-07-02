OnePlus 6 выйдет 10 июля красном исполнении

OnePlus представила новый вариант цветового исполнения OnePlus 6: Red (красный). Смартфон получил глянцевое покрытие с серебристыми акцентами и поступит вначале в продажу в Индии и Северной Америке. Чтобы добиться нужного эффекта переливающегося цвета, компания добавила к базовому красному полупрозрачный оранжевый слой.

Исполнение определённо напоминает о варианте Lava Red прошлого смартфона OnePlus 5T, выпущенном специально к 4-летней годовщине. В США он будет стоить $580 за модель с 128 Гбайт встроенной флеш-памяти и 8 Гбайт ОЗУ и поступит в продажу 10 июля. В Индии такая же модель будет продаваться с 16 июля за 40 тысяч рупий. Телефон также появится в Европе, но пока дата запуска и стоимость не сообщаются.

Напомним: изначально устройство вышло в мае в двух чёрных вариантах Midnight Black (матовый чёрный) и Mirror Black (глянцевый чёрный) и было распродано тиражом более 1 миллиона копий за 22 дня. Версия в цвете Silk White (белый) появилась на рынке несколько позже, 5 июня. OnePlus также обещает, что вместе с красной версией смартфона в продаже в заметных объёмах появится неплохая беспроводная гарнитура Bullets Wireless. Она, несмотря на стоимость в $70, была быстро распродана после запуска в мае и потом появлялась лишь небольшими партиями.

Напомним, характеристики OnePlus 6 включают среди прочего: 6,28-дюймовый экран Samsung AMOLED с разрешением 2280 ? 1080 точек и модным после iPhone X вырезом, защитное стекло Corning Gorilla Glass 5, однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 845, батарею на 3300 мА·ч (без поддержки беспроводной зарядки), защиту от воды и пыли. Кстати, по разборке электронных устройств iFixit проанализировали OnePlus 6 вскоре после запуска в мае и пришли к выводу о посредственной ремонтопригодности аппарата.



