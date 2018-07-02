Рендеры Xiaomi Mi MIX 3 раскрывают выдвижную камеру

В китайской социальной сети Weibo было опубликовано официальное изображение готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi MIX 3. Как стало известно, разработка гаджета уже завершена и новинка готова к массовому производству.

Xiaomi Mi Mix 3

На опубликованном изображении видно, что Mi MIX 3 получит полноэкранный дизайн с очень тонкими рамками по всему периметру. Главной особенностью новинки станет выдвижная фронтальная камера как у Vivo NEX. Это подтверждают и новые рендеры. Камера для селфи будет иметь светодиодную вспышку, что также подтверждают изображения.

Xiaomi Mi Mix 3

Задняя панель Xiaomi Mi MIX 3 будет изготовлена из стекла. Сзади располжится двойная основная камера с вертикальными модулями. Дактилоскопического сканера не видно. Можно предположить, что он будет интегрирован под дисплей.

Официальный дебют Xiaomi Mi MIX 3 ожидается в сентябре текущего года. Предположительно, грядущая новинка получит AMOLED-дисплей, двойную основную камеру с модулями 12+12 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. В качестве программного обеспечения будет использоваться Android 9.0 P с интерфейсом MIUI.


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