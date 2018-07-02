iPhone X 2018 стал самым мощным смартфоном в Geekbench

В популярном бенчмарке Geekbench прошел тестирование новый смартфон от Apple под модельным номером «iPhone11,2». Данная модель, вероятно, выйдет с именем iPhone 11 либо же iPhone X Plus.

Протестированный аппарат обладает шестиядерным процессором D321AP и 4 ГБ оперативной памяти, а в качестве операционной системы используется iOS 12. Согласно результатам Geekbench, грядущая новинка набрала 10912 баллов в многоядерном тестировании, и 4673 очков в одноядерном.

Для сравнения, iPhone X в многоядерном и одноядерном режимах в среднем набирает 9959 и 4061 баллов соответственно. А флагманский Samsung Galaxy S9+ может продемонстрировать лишь 8687 и 3381 балла.

Напомним, официальный дебют трех новых iPhone 2018 состоится на ежегодной презентации в сентябре нынешнего года.