iPhone X Plus и LCD-iPhone 2018 показали на видео

На YouTube-канале 9to5Mac появилось видео, на котором показаны макеты двух из грядущих iPhone, а именно 6,5-дюймового iPhone X Plus и 6.1-дюймового iPhone 9 с LCD-экраном.

Для сравнения рядом с макетами новинок положили iPhone X. Как видно на ролике, 6.1-дюймовый iPhone 9 будет длиннее и толще юбилейного флагмана. Предположительно, данная модель получит одинарную основную камеру, но вырез для нее немного длиннее чем обычно. Возможно, рядом с камерой расположатся вспышка и микрофон.

iPhone X Plus с 6,5-дюймовым OLED-дисплеем по размерам будет идентичен iPhone 7 Plus.