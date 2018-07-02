iPhone X Plus и LCD-iPhone 2018 показали на видео

На YouTube-канале 9to5Mac появилось видео, на котором показаны макеты двух из грядущих iPhone, а именно 6,5-дюймового iPhone X Plus и 6.1-дюймового iPhone 9 с LCD-экраном.

iPhones 2018

Для сравнения рядом с макетами новинок положили iPhone X. Как видно на ролике, 6.1-дюймовый iPhone 9 будет длиннее и толще юбилейного флагмана. Предположительно, данная модель получит одинарную основную камеру, но вырез для нее немного длиннее чем обычно. Возможно, рядом с камерой расположатся вспышка и микрофон.

iPhone X Plus с 6,5-дюймовым OLED-дисплеем по размерам будет идентичен iPhone 7 Plus.

Как ожидается в нынешнем году Apple выпустит сразу три новых модели iPhone: два с OLED-дисплеем и один аппарат с LCD-экраном. Все три новых модели iPhone будут представлены в сентябре текущего года. Предположительно, стоимость 6,5-дюймового iPhone с OLED-дисплеем составит от $999. iPhone с 5,8-дюймовым OLED-экраном, будет стоить $899 и выше. И наконец, цена версии с LCD-экраном составит $599-699.




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