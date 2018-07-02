В Украине заработал «ковровый» 4G. «Киевстар», Vodafone и lifecell запустились на частоте 1,8 ГГц
У каждого из операторов разное покрытие. Так проверить, работает ли 4G от «Киевстар» в диапазоне 1800 МГц в конкретном городе, можно здесь. Пока на карте только Киев и область, а также крупные города — Днепр, Львов, Харьков, Тернополь, Ужгород, Одесса, Винница, Хмельницкий. Есть покрытие и в ряде популярных мест для отдыха в Украине — например, в Кириловке и Затоке, а также на западных курортах, таких как Ясиня и Поляница, пишут
Vodafone запустил 4G в диапазоне 1,8 ГГц в более чем 50 населенных пунктов в следующих областях:
- Киевская
- Днепропетровская
- Харьковская
- Запорожская
- Одесская
- Николаевская
- Полтавская
- Сумская
- Кировоградская
- Херсонская.
Детальная информация о 4G покрытии доступна на карте оператора.
Компания lifecell развернула свой 4.5G в более чем 200 населенных пунктах по всей Украине. Об этом оператор сообщил ранее на пресс-конференции 27 июня. Карту покрытия можно посмотреть здесь.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Mobile
01.07.2018 15:33
02.07.2018 19:04