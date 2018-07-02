В Украине заработал «ковровый» 4G. «Киевстар», Vodafone и lifecell запустились на частоте 1,8 ГГц

У каждого из операторов разное покрытие. Так проверить, работает ли 4G от «Киевстар» в диапазоне 1800 МГц в конкретном городе, можно здесь. Пока на карте только Киев и область, а также крупные города — Днепр, Львов, Харьков, Тернополь, Ужгород, Одесса, Винница, Хмельницкий. Есть покрытие и в ряде популярных мест для отдыха в Украине — например, в Кириловке и Затоке, а также на западных курортах, таких как Ясиня и Поляница, пишут AIN.UA.

Vodafone запустил 4G в диапазоне 1,8 ГГц в более чем 50 населенных пунктов в следующих областях:

  • Киевская
  • Днепропетровская
  • Харьковская
  • Запорожская
  • Одесская
  • Николаевская
  • Полтавская
  • Сумская
  • Кировоградская
  • Херсонская.

Детальная информация о 4G покрытии доступна на карте оператора.

Компания lifecell развернула свой 4.5G в более чем 200 населенных пунктах по всей Украине. Об этом оператор сообщил ранее на пресс-конференции 27 июня. Карту покрытия можно посмотреть здесь.


Майя Яровая, AIN


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