В Украине заработал «ковровый» 4G. «Киевстар», Vodafone и lifecell запустились на частоте 1,8 ГГц

У каждого из операторов разное покрытие. Так проверить, работает ли 4G от «Киевстар» в диапазоне 1800 МГц в конкретном городе, можно здесь. Пока на карте только Киев и область, а также крупные города — Днепр, Львов, Харьков, Тернополь, Ужгород, Одесса, Винница, Хмельницкий. Есть покрытие и в ряде популярных мест для отдыха в Украине — например, в Кириловке и Затоке, а также на западных курортах, таких как Ясиня и Поляница, пишут AIN.UA .

Vodafone запустил 4G в диапазоне 1,8 ГГц в более чем 50 населенных пунктов в следующих областях:

Киевская

Днепропетровская

Харьковская

Запорожская

Одесская

Николаевская

Полтавская

Сумская

Кировоградская

Херсонская.

Детальная информация о 4G покрытии доступна на карте оператора.

Компания lifecell развернула свой 4.5G в более чем 200 населенных пунктах по всей Украине. Об этом оператор сообщил ранее на пресс-конференции 27 июня. Карту покрытия можно посмотреть здесь.