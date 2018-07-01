В LG придумали смартфон-трубку со скручивающимися дисплеями
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) рассекретило новую разработку LG в области портативных устройств. Опубликованный документ носит лаконичное название «Мобильный телефон» (Mobile phone).
В обнародованном патенте описывается исключительно дизайн гаджета. Устройство выполнено в виде цилиндра, из стенок которого могут выдвигаться два скручивающихся дисплея.
Как показано на иллюстрациях, экраны можно вытягивать на определённую длину для реализации тех или иных функций. В сложенном состоянии эти панели полностью убираются внутрь корпуса-трубки.
На изображениях видно, что один из дисплеев может использоваться для отображения картинки, а другой — для управления, в частности, посредством виртуальной клавиатуры.
Очевидно, что предложенная концепция позволит реализовывать самые разные режимы работы. К примеру, смартфон можно было бы превратить в электронную книгу, у которой каждый из дисплеев имитирует отдельную страницу.
Заявка на патент была подана ещё летом 2016 года, но опубликован документ только сейчас. О планах LG по претворению предложенной идеи в жизнь, к сожалению, ничего не сообщается.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
30.06.2018 22:45