В LG придумали смартфон-трубку со скручивающимися дисплеями

В LG придумали смартфон-трубку со скручивающимися дисплеями

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) рассекретило новую разработку LG в области портативных устройств. Опубликованный документ носит лаконичное название «Мобильный телефон» (Mobile phone).

В обнародованном патенте описывается исключительно дизайн гаджета. Устройство выполнено в виде цилиндра, из стенок которого могут выдвигаться два скручивающихся дисплея.

В LG придумали смартфон-трубку со скручивающимися дисплеями

Как показано на иллюстрациях, экраны можно вытягивать на определённую длину для реализации тех или иных функций. В сложенном состоянии эти панели полностью убираются внутрь корпуса-трубки.

В LG придумали смартфон-трубку со скручивающимися дисплеями

На изображениях видно, что один из дисплеев может использоваться для отображения картинки, а другой — для управления, в частности, посредством виртуальной клавиатуры.

В LG придумали смартфон-трубку со скручивающимися дисплеями

Очевидно, что предложенная концепция позволит реализовывать самые разные режимы работы. К примеру, смартфон можно было бы превратить в электронную книгу, у которой каждый из дисплеев имитирует отдельную страницу.

Заявка на патент была подана ещё летом 2016 года, но опубликован документ только сейчас. О планах LG по претворению предложенной идеи в жизнь, к сожалению, ничего не сообщается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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