Смартфон Vivo V9 вышел в более производительной версии

Компания Vivo выпустила новую версию смартфона V9, с подробным обзором которого можно ознакомиться в нашем материале.

Аппарат, напомним, оборудован 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2280 ? 1080 точек, двойной тыльной камерой на основе сенсоров с 16 и 5 млн пикселей, фронтальной 24-мегапиксельной камерой, а также аккумулятором ёмкостью 3260 мА·ч. Основой служит процессор Snapdragon 626, который содержит восемь ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 506 и модем X9 LTE . Объём оперативной памяти равен 4 Гбайт.

Новая модификация Vivo V9 получила более производительный процессор Snapdragon 660, объединяющий восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 512 и сотовый модем X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с. Объём оперативной памяти вырос до 6 Гбайт.

При этом ухудшились характеристики камер. Так, в задней части теперь располагается сдвоенный блок, включающий датчики с 13 и 2 млн пикселей. Разрешение фронтальной камеры снижено до 12 млн пикселей.

Прочие характеристики смартфона не изменились. В качестве программной платформы применяется операционная система Funtouch OS 4.0 на базе Android 8.1 Oreo. Цена новинки — примерно 300 долларов США .



