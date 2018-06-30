В Украине вступило в силу решение об улучшении работы 4G

До июля 2019 года не менее 90% населения каждого областного центра должны иметь возможность использовать 4G-технологии.

В Украине вступило в силу решение об улучшении работы 4G
Фото: Фокус.ua

В Украине вступило в силу решение НКРС по высвобождению необходимых мобильным операторам радиочастот для связи четвертого поколения (4G) в диапазоне 1800 МГц. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"30 июня введено в действие решение НКРС, которыми удовлетворены заявления ЧАО "Киевстар", ЧАО "ВФ Украина", ООО "Лайфселл" с целью высвобождения радиочастотного ресурса, необходимого для внедрения системы подвижной (мобильной) связи четвертого поколения в диапазоне 1800 МГц и аннулированы соответствующие разрешения на эксплуатацию радиоэлектронных средств", - сообщили в регуляторе.

В регуляторе напомнили, что по результатам тендера лицензии на пользование 4G в диапазоне 1800 МГц получили три оператора телекоммуникаций ЧАО "Киевстар", ЧАО "ПФ Украины", ООО "лайфселл".

Согласно условиям тендера, указанные операторы телекоммуникаций, начиная с 1 июля 2018 года, обязаны обеспечить возможность получения услуг с использованием 4G-радиотехнологии в этом диапазоне:

  • в течение 12 месяцев (то есть до июля 2019 года) не менее 90% населения каждого областного центра Украины;

  • в течение 42 месяцев (то есть до декабря 2021 года) не менее 90% населения каждого населенного пункта с населением более 10 тысяч человек.

В то же время в компании "Vodafone Украина" сообщили, что с 1 июля запустят 4G-связь в диапазоне 1800 МГц в 10 областях , передает "Интерфакс-Украина".

"4G связь на частоте 1800 МГц получат жители около 50 населенных пунктов в следующих областях: Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Херсонской", - рассказали в компании оператора.

lifecell 1 июля запустит скоростной мобильный интернет по технологии 4,5G (LTE Advanced Pro) в диапазоне 1800 МГц в 232 населенных пунктах Украины.

"Киевстар" с 1 июля запустит его в Киеве, и далее с интервалами в два дня - в Одессе, Львове и других регионах.

Напомним, ранее Гройсман раскритиковал качество 3G и поручил проверить операторов мобильной связи.


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