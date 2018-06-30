Niantic представила AR-платформу Real World Platform

Американская компания Niantic, прославившаяся мобильными играми с элементами дополненой реальности Ingress и Pok?mon Go, заявила об открытии для сторонних разработчиков игровой AR-платформы для создания приложений.

AR-платформа для создания приложений Real World Platform

В платформе Real World Platform используется способ машинного обучения из стартапа Matrix Mill, ранее приобретенного Niantic. Это позволило создать нейронную сеть, способную в реальном времени «скрывать» объекты из виртуального мира за реальными.

Демонстрация Real World Platform

С целью представления платформы, получившей название Real World Platform, разработчиками было создано короткое демо-видео, демонстрирующее технику создания преград.

На демонстрации виртуальные существа прятались за такими объектами реального мира, как клумбы с цветами, скамейки и даже двигающиеся люди.

Взаимодействие нескольких людей в AR-среде

Ещё одна демонстрация Niantic показала взаимодействие нескольких людей в общей среде дополненной реальности, независимо от того, какие устройства они используют. Для избежания задержек, вместо интернета девайсы напрямую связываются друг с другом через сотовые вышки. Для наглядности компания продемонстрировала демо-игру «Neon»:

Перспективы Real World Platform

Стоит заметить, на данный момент Real World Platform является не более, чем экспериментальной демонстрацией концепта. К сожалению, сроки появления новой разработки в коммерческих продуктах не сообщаются.

Niantic планирует продолжать разработку и развитие платформы, которую руководство компании позиционирует в качестве аналога облачной вычислительной платформы Amazon AWS. Успешная реализация своей экосистемы позволит Niantic отказаться от штучной разработки под заказчиков и гораздо вырасти компании в цене.