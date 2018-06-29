LG X2 – бюджетный смартфон с неправильной ценой

Компания LG официально представила свой новый смартфон X2, отнесенный к бюджетному сегменту, если смотреть на его спецификации. Тем не менее, по цене этого уже не скажешь, и пока неясно, то ли LG попросту ошиблась, то ли она подхватила от HTC вирус жадности.

LG X2

Новый LG X2 предложен с 2 Гб оперативной памяти обычными фотокамерами на 5 и 8 Мп (без двойных модулей) и процессором Qualcomm 425 с частотой 1,3 ГГц на четырех ядрах. Соотношение сторон его экрана тоже вполне стандартное – 16:9, так что о тонких рамках здесь можно не мечтать, плюс сам дисплей имеет невысокое разрешение HD при диагонали 5 дюймов.

В 2018 году смартфоны с такими возможностями стоят до 150 долларов, однако за LG X2 просят почти 180 долларов США, так что популярным он точно не будет, если LG не снизит его цену хотя бы на треть. В стоимость смартфона вошли батарея 2500 мАч, прошивка Android 7, 16 Гб встроенной памяти, LTE-модуль, пластиковый корпус толщиной 8 миллиметров и сканер отпечатков пальцев. LG X2 доступен только в черном цвете корпуса, и первое время он будет продаваться только в Корее, хотя международный его релиз уже не за горами.


Максим Мишенев, MobileDevice


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