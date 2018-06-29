LG X2 – бюджетный смартфон с неправильной ценой

Компания LG официально представила свой новый смартфон X2, отнесенный к бюджетному сегменту, если смотреть на его спецификации. Тем не менее, по цене этого уже не скажешь, и пока неясно, то ли LG попросту ошиблась, то ли она подхватила от HTC вирус жадности.



Новый LG X2 предложен с 2 Гб оперативной памяти обычными фотокамерами на 5 и 8 Мп (без двойных модулей) и процессором Qualcomm 425 с частотой 1,3 ГГц на четырех ядрах. Соотношение сторон его экрана тоже вполне стандартное – 16:9, так что о тонких рамках здесь можно не мечтать, плюс сам дисплей имеет невысокое разрешение HD при диагонали 5 дюймов.



В 2018 году смартфоны с такими возможностями стоят до 150 долларов, однако за LG X2 просят почти 180 долларов США , так что популярным он точно не будет, если LG не снизит его цену хотя бы на треть. В стоимость смартфона вошли батарея 2500 мАч, прошивка Android 7, 16 Гб встроенной памяти, LTE-модуль, пластиковый корпус толщиной 8 миллиметров и сканер отпечатков пальцев. LG X2 доступен только в черном цвете корпуса, и первое время он будет продаваться только в Корее, хотя международный его релиз уже не за горами.