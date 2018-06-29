OnePlus будет поддерживать смартфоны в течение двух лет

Компания OnePlus определилась со сроком поддержки своих смартфонов – он оказался заметно короче в сравнении с тем, что предлагает Xiaomi. Отныне каждый новый мобильник марки будет получать обновления в течение всего лишь 2 лет с момента поступления в продажу, тогда как Xiaomi регулярно выпускает апдейты даже для моделей 5-летней давности.

В официальном документе OnePlus сказано, что компания будет выпускать новые прошивки для своих гаджетов ровно два года со дня поступления устройства в продажу. По истечении этого срока еще один год она будет выпускать патчи безопасности, после чего аппарат будет автоматически списан со счетов и забыт навсегда. Это касается всего модельного ряда, и сразу отметим, что по новым правилам смартфоны OnePlus 3 и 3Т уже вот-вот лишатся поддержки.

Оба устройства совсем скоро переедут на стабильную версию Android 8.1 Oreo, и это будет последний апдейт, доступный для них – Android 9 они уже не увидят. Прошлогодние OnePlus 5 и 5Т еще год будут обновляться, так что менять их смысла пока нет – аппараты вполне современные, да еще и без выреза в экране, в отличие от OP6, и запаса их возможностей хватит еще на два года. Что же до Xiaomi, то в этом году она выпустит MIUI 10 для более чем 20 своих смартфонов, выпущенных за последние пять-шесть лет.

Максим Мишенев, MobileDevice


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