Motorola представит 2 августа смартфоны One и One Power

На сайте Android Headlines появились изображения двух готовящихся к выпуску смартфонов Motorola One и Motorola One Power. Различие между двумя аппаратами заключается в задней панели: у Motorola One она изготовлена из стекла, а у One Power – из металла.

Motorola One и One Power

Дизайн

Обе новинки будут обладать безрамочным экраном с широким вырезом в верхней части, где расположатся датчики и селфи-камера. Сзади будет находится двойная основная камера со светодиодной вспышкой. На задней панели виден фирменный логотип, в области которого, возможно, разместится сенсор отпечатков пальцев.

Характеристики

Motorola One Power получит 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2280?1880 пикселей и соотношением сторон 19:9. В минимальной конфигурации грядущая новинка будет обладать 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Двойная основная камера оснащена модулями 12+5 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Емкость аккумулятора достигает 3780 мАч. Спецификации Motorola One будут аналогичными. Единственным отличием станет аккумулятор меньшей емкости.

Дата анонса

Официальный дебют Motorola One и Motorola One Power состоится в штаб-квартире Motorola в Чикаго 2 августа, где также будет анонсирован еще один смартфон – Moto Z3. Предположительно, Z3 получит безрамочный дисплей с соотношением сторон 18:9, процессор Qualcomm Snapdragon 845 и двойную основную камеру. Стоимость грядущих аппаратов пока неизвестна.


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