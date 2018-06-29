Google вложила $22 млн в ОС для кнопочных телефонов KaiOS

Как сообщило интернет-издание Tech Crunch, Google вложила $22 млн в функциональную телефонную операционную систему KaiOS, которая выросла из пепла Mozilla Firefox OS. Напомним, разработка Firefox OS была прекращена в 2016 году.
Благодаря KaiOS, поисковой гигант сможет выйти на рынок простых кнопочных телефонов. В некоторых странах Азии кнопочные телефоны по-прежнему пользуются большой популярностью. Например, в Индии KaiOS по своей востребованности опережает iOS. В эту страну было поставлено 40 млн телефонов на базе KaiOS.
В качестве программного обеспечения KaiOS используется в Nokia 8110, Nokia 3310, а также в телефонах от TCL и Micromax. Как отметил генеральный директор KaiOS Себастьян Кодвилл, благодаря инвестиции Google, пользователи развивающихся стран смогут получить доступ к интернету и пользоваться социальными сетями, такими как Twitter и другими.