Google вложила $22 млн в ОС для кнопочных телефонов KaiOS

Как сообщило интернет-издание Tech Crunch, Google вложила $22 млн в функциональную телефонную операционную систему KaiOS, которая выросла из пепла Mozilla Firefox OS. Напомним, разработка Firefox OS была прекращена в 2016 году.

Благодаря KaiOS, поисковой гигант сможет выйти на рынок простых кнопочных телефонов. В некоторых странах Азии кнопочные телефоны по-прежнему пользуются большой популярностью. Например, в Индии KaiOS по своей востребованности опережает iOS . В эту страну было поставлено 40 млн телефонов на базе KaiOS.