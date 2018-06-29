Google вложила $22 млн в ОС для кнопочных телефонов KaiOS

Как сообщило интернет-издание Tech Crunch, Google вложила $22 млн в функциональную телефонную операционную систему KaiOS, которая выросла из пепла Mozilla Firefox OS. Напомним, разработка Firefox OS была прекращена в 2016 году.

KaiOS

Благодаря KaiOS, поисковой гигант сможет выйти на рынок простых кнопочных телефонов. В некоторых странах Азии кнопочные телефоны по-прежнему пользуются большой популярностью. Например, в Индии KaiOS по своей востребованности опережает iOS. В эту страну было поставлено 40 млн телефонов на базе KaiOS.

В качестве программного обеспечения KaiOS используется в Nokia 8110, Nokia 3310, а также в телефонах от TCL и Micromax. Как отметил генеральный директор KaiOS Себастьян Кодвилл, благодаря инвестиции Google, пользователи развивающихся стран смогут получить доступ к интернету и пользоваться социальными сетями, такими как Twitter и другими.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Компания lifecell анонсировала 4G в диапазне 1800 МГц: 1 июля его запустят в 232 городах УкраиныКомпания lifecell анонсировала 4G в диапазне 1800 МГц: 1 июля его запустят в 232 городах Украины
Смартфон Moto Z3 Play в топовой комплектации поступил в продажуСмартфон Moto Z3 Play в топовой комплектации поступил в продажу
Регулятор рассекретил новые смартфоны Vivo с 6,2? дисплеем HD+Регулятор рассекретил новые смартфоны Vivo с 6,2? дисплеем HD+
Vodafone анонсировал запуск 4G в диапазоне 1800 МГц. Покроют 50 населенных пунктов в 10 областяхVodafone анонсировал запуск 4G в диапазоне 1800 МГц. Покроют 50 населенных пунктов в 10 областях
Дешевый смартфон TP-Link Neffos C7A выйдет в сентябреДешевый смартфон TP-Link Neffos C7A выйдет в сентябре
Блок рекламы


Похожие новости
Дизайн смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 XL раскрыт на видеоДизайн смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 XL раскрыт на видео
Google запустил Центр подписок в Google PlayGoogle запустил Центр подписок в Google Play
Google выпустила отдельное Android-приложение для подкастов. Его ждали много летGoogle выпустила отдельное Android-приложение для подкастов. Его ждали много лет
Разработчики приложений обманывают пользователей псевдорейтингом в Google PlayРазработчики приложений обманывают пользователей псевдорейтингом в Google Play
Евросоюз оштрафует Google на $11 млрд за шантаж производителейЕвросоюз оштрафует Google на $11 млрд за шантаж производителей
Google Pixel 3 XL показали на реальных фотоGoogle Pixel 3 XL показали на реальных фото
Еврокомиссия готовится оштрафовать Google по делу AndroidЕврокомиссия готовится оштрафовать Google по делу Android
Google Pixel 3 и Pixel 3 XL будут производится на заводах FoxconnGoogle Pixel 3 и Pixel 3 XL будут производится на заводах Foxconn
Смартфоны Google Pixel 3 и Pixel 3 XL показались на новой фотографииСмартфоны Google Pixel 3 и Pixel 3 XL показались на новой фотографии
Google Pixel 3 и 3 XL получат вырезы на экранеGoogle Pixel 3 и 3 XL получат вырезы на экране
Последние новости
Подгружаем последние новости