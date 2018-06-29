Аналитик рассказал, когда iPhone получит значимые нововведения

Бывший аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который в настоящее время работает в TF International Securities, опубликовал новое исследование относительно планов компании Apple . Эксперт прогнозирует, что смартфоны iPhone 2019-го модельного года получат некие «заметные инновации». Правда, он тут же отмечает, что подробности о нововведениях станут известны не раньше сентября–октября текущего года.

Кроме того, господин Куо считает, что в 2019 году iPhone с LCD-экранами снова обойдут по объёмам поставок OLED-модели. Что касается года нынешнего, то, как и прежде, аналитик настаивает на выпуске компанией Apple трёх аппаратов этой осенью. Речь идёт о втором поколении iPhone X, его версии Plus с 6,5-дюймовым дисплеем и бюджетной модификации с 6,1” LCD-матрицей. Продажи последней начнутся одновременно с двумя старшими собратьями, хотя его производство стартовало позже. Цена модели в США составит $600–700.

Вспомнил Мин-Чи Куо и о «яблочных» планшетах. По его данным, во второй половине 2018 года компания Apple выведет на рынок обновлённые iPad , которые получат систему распознавания лица владельца Face ID. Отметим, что подобный прогноз аналитик делал ещё прошлой осенью. Также нас ждёт доступный MacBook Air и новые смарт-часы Apple Watch с увеличенными размерами дисплея.



