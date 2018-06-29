Аналитик рассказал, когда iPhone получит значимые нововведения
Бывший аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который в настоящее время работает в TF International Securities, опубликовал новое исследование относительно планов компании Apple. Эксперт прогнозирует, что смартфоны iPhone 2019-го модельного года получат некие «заметные инновации». Правда, он тут же отмечает, что подробности о нововведениях станут известны не раньше сентября–октября текущего года.
Кроме того, господин Куо считает, что в 2019 году iPhone с LCD-экранами снова обойдут по объёмам поставок OLED-модели. Что касается года нынешнего, то, как и прежде, аналитик настаивает на выпуске компанией Apple трёх аппаратов этой осенью. Речь идёт о втором поколении iPhone X, его версии Plus с 6,5-дюймовым дисплеем и бюджетной модификации с 6,1” LCD-матрицей. Продажи последней начнутся одновременно с двумя старшими собратьями, хотя его производство стартовало позже. Цена модели в США составит $600–700.
Вспомнил Мин-Чи Куо и о «яблочных» планшетах. По его данным, во второй половине 2018 года компания Apple выведет на рынок обновлённые iPad, которые получат систему распознавания лица владельца Face ID. Отметим, что подобный прогноз аналитик делал ещё прошлой осенью. Также нас ждёт доступный MacBook Air и новые смарт-часы Apple Watch с увеличенными размерами дисплея.
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