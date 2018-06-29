Apple запустила массовое производство iPhone 6s в Индии

Apple запустила массовое производство iPhone 6s в Индии

На прошлой неделе Apple запустила массовое производство iPhone 6s в Индии, пишет The Economic Times. В апреле компания начала пробное производство iPhone 6s и iPhone 6s Plus, а iPhone 6s решила выбрать из-за большего потенциала.

По данным исследовательской компании Counterpoint, на серию iPhone 6 приходится треть продаж смартфонов Apple в Индии. iPhone SE, который тоже выпускается в стране, приносит 15 % дохода.

Партнёр по производству Wistron получил разрешение на расширение фабрик в марте, благодаря чему и стал возможен запуск производства новой модели. Тогда сообщалось, что компания выделит на постройку завода $105 млн и начнёт использовать его для выпуска смартфона, а также устройств в области биотехнологий и Интернета вещей.

Производство iPhone 6s в Индии поможет Apple избежать изменений в тарифах на ввоз смартфонов. Именно поэтому купертинский гигант начал выпускать в стране iPhone SE.

iPhone 6s местного производства будет продаваться только в Индии, но это вряд ли скажется на конечной стоимости устройства. Поскольку потребуется время, чтобы такие смартфоны заполнили рынок, Apple пока не перестанет продавать в стране импортные телефоны. Поэтому часть поставок iPhone 6s будет облагаться налогом.

Apple запустила массовое производство iPhone 6s в Индии

Предполагается, что со временем компания расширит местное производство, чтобы защититься от роста налогов. В декабре базовая таможенная пошлина на смартфоны в Индии выросла с 10 до 15 %, а в феврале подскочила до 20 %. В апреле правительство ввело 10-процентную пошлину на электронные компоненты, включая печатные платы, модули камер и разъёмы. В 2018 году, таким образом, Apple пришлось увеличить стоимость своих устройств в Индии на 6–7 %.

Согласно финансовому отчёту за 2017 год, опубликованному в апреле, работа компании в Индии приносит плоды. Доход в стране вырос на 17 %, прибыль — на 44 %. Впрочем, китайские производители вроде Xiaomi, Vivo и Oppo пока всё равно идут впереди.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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