Опубликованы рендеры смартфона ZTE Nubia с двумя экранами

В сеть попали рендеры смартфона ZTE Nubia, на данный момент не анонсированного и ранее в новостных сводках не светившегося. Как видно, он оснащен сразу двумя экранами – основным спереди и дополнительным на тыльной панели, что сразу навевает воспоминания о Йотафоне.



По последним данным, смартфон ZTE Nubia покажут в конце лета этого года, и это, судя по всему, будет флагман, на что указывает, в частности, дизайн лицевой панели – рамки минимальны, однако есть место под динамик. Правда, фронтальной камеры нет нигде, так что, похоже, от нее отказались. Сзади находится двойная камера с двойной же вспышкой на базе сразу четырех светодиодов, а на боковой торец выведен сканер отпечатков пальцев.



Экран на тыльной панели монохромный, но пока неясно, OLED это или все же электронные чернила. Примечательно наличие входа под наушники одновременно с портом USB-C, а стекло на тыльной панели может являться намеком на беспроводную зарядку. Смартфон ZTE Nubia могут анонсировать уже 24 августа, и он вполне может оказаться конкурентом Xiaomi Mi 8, OnePlus 6 и прочих флагманов 2018 года. Спецификации аппарата не раскрываются.