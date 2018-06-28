Apple и Samsung урегулировали семилетний патентный спор
Американский производитель смартфонов обвинял южнокорейского конкурента в копировании дизайна и оснащения iPhone и iPad.
Американская корпорация Apple и южнокорейская группа компаний Samsung Group урегулировали патентный спор, продолжавшийся более семи лет.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
27 июня судья Окружного суда США по Северному округу штата Калифорния постановила прекратить делопроизводство. Условия соглашения сторон не разглашались, но, как известно, тяжба строилась вокруг иска, поданного Apple в апреле 2011 года. Американский производитель персональных и планшетных компьютеров обвинял южнокорейского конкурента в копировании дизайна и технического оснащения iPhone и iPad.
В результате патентная война привела к тому, что в различных странах были открыты около 50 делопроизводств. За пределами соединенных Штатов мировые лидеры по производству смартфонов отказались от взаимных претензий по поводу прав в 2014 году, однако в судах США продолжались разбирательства.
Так, в мае 2014 года по нарушению прав на два патента суд в Калифорнии обязал Samsung выплатить Apple почти 120 млн долларов, но претензии американской компании по поводу двух других патентов не признал. Присяжные тогда решили, что Apple также нарушила право на один патент Samsung.
Напомним, в январе Еврокомиссия оштрафовала поставщика Apple почти на 1 миллиард евро.
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28.06.2018 07:31