Смарт-кольцо Samsung сможет заменить телефон

На сайте Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO) появилось описание новой мобильной разработки Samsung — «Носимого устройства» (Wearable device).

Под общим названием скрывается «умное» кольцо, предназначенное для ношения на пальце. По задумке южнокорейского гиганта, такой гаджет сможет выполнять функции сотового телефона.

Патент относится к категории дизайнерских, поэтому технические подробности не раскрываются. Но иллюстрации, сопровождающие документ, позволяют получить представление о некоторых функциях смарт-кольца.

На изображениях, в частности, видно, что устройство наделено кнопками для принятия и отклонения/завершения вызова. На обратной стороне кольца можно заметить массив небольших отверстий: там, по всей видимости, должен располагаться динамик.

Для совершения телефонных разговоров пользователю будет достаточно приложить руку с кольцом к уху.

Заявка на патент была подана в мае 2016 года. На сайте USPTO документ опубликован 26 июня 2018-го. Компания Samsung о планах в отношении запатентованной разработки ничего не говорит.



