Необычный смартфон ZTE Nubia с двумя дисплеями замечен на рендерах
В распоряжении сетевых источников оказались рендеры загадочного смартфона ZTE Nubia, который, предположительно, дебютирует до конца лета.
На изображениях показан аппарат с узкими рамками вокруг дисплея. Главной особенностью устройства является второй экран, расположенный на тыльной стороне корпуса.
Смартфон оборудован сдвоенной основной камерой с оптическими блоками, расположенными по горизонтали. Имеет двухтоновая светодиодная вспышка.
Фронтальная камера на рендерах отсутствует. Причём в верхней части корпуса нет видимых очертаний выдвигающегося модуля, в котором могла бы располагаться лицевая камера.
Новинка снабжена двумя дактилоскопическими сканерами: они установлены в левой и правой боковых частях корпуса. Кроме того, можно заметить симметричный порт USB Type-C и стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.
На дисплее указана дата — 24 августа: наблюдатели полагают, что именно в этот день может состояться официальная презентация необычного смартфона. Впрочем, нельзя исключать вероятности того, что показанный на рендерах аппарат — это лишь дизайнерская разработка.
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