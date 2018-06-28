Необычный смартфон ZTE Nubia с двумя дисплеями замечен на рендерах

Необычный смартфон ZTE Nubia с двумя дисплеями замечен на рендерах

В распоряжении сетевых источников оказались рендеры загадочного смартфона ZTE Nubia, который, предположительно, дебютирует до конца лета.

На изображениях показан аппарат с узкими рамками вокруг дисплея. Главной особенностью устройства является второй экран, расположенный на тыльной стороне корпуса.

Смартфон оборудован сдвоенной основной камерой с оптическими блоками, расположенными по горизонтали. Имеет двухтоновая светодиодная вспышка.

Фронтальная камера на рендерах отсутствует. Причём в верхней части корпуса нет видимых очертаний выдвигающегося модуля, в котором могла бы располагаться лицевая камера.

Новинка снабжена двумя дактилоскопическими сканерами: они установлены в левой и правой боковых частях корпуса. Кроме того, можно заметить симметричный порт USB Type-C и стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.

Необычный смартфон ZTE Nubia с двумя дисплеями замечен на рендерах

На дисплее указана дата — 24 августа: наблюдатели полагают, что именно в этот день может состояться официальная презентация необычного смартфона. Впрочем, нельзя исключать вероятности того, что показанный на рендерах аппарат — это лишь дизайнерская разработка.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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