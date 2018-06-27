Стало известно, когда украинцы смогут переносить мобильные номера

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Национальная комиссия по регулированию в сфере связи и информатизации совместно с представителями операторов мобильной связи и Украинского государственного центра радиочастот согласовала дату внедрения услуг по переносу абонентских номеров в Украине

Об этом сообщает пресс-служба НКРСИ.

«По итогам совещания одобрен актуализированный Ориентировочный план мероприятий по внедрению услуг по переносу абонентских номеров (по состоянию на 13.06.2018). Проведение следующего совещания по обсуждению состояния выполнения мероприятий Ориентировочного плана запланировано ориентировочно на 5-6 июля 2018 года», — говорится в сообщении.

Согласно скорректированному плану, в июле текущего года предполагается начало создания комплексной системы защиты информации, проведение государственной экспертизы системы и получение аттестата соответствия требованиям, а также заключение соглашений с операторами на предоставление услуг переноса номеров. В декабре начнут монтаж и подключение необходимого оборудования, а в апреле 2019 года должны провести опытную эксплуатацию процесса предоставления услуг переноса номеров.

Внедрение услуги переноса номеров на телекоммуникационной сети общего пользования запланировано на 1 мая 2019 года.

Источник: Эспрессо


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