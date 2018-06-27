Samsung Galaxy Note9 представят 9 августа

Официальный дебют Galaxy Note9 состоится 9 августа в Бруклине (Нью-Йорк) на большой спортивной арене «Барклайс-центр». Грядущая новинка под номером SM-N960F (для азиатского рынка) уже прошла сертификацию в Федеральной комиссии по связи США .

Предположительно, Samsung Galaxy Note9 получит 6,4-дюймовый экран Infinity Display на базе технологии S-AMOLED. Аппаратной основой новинки станет процессор Exynos 9810 или Snapdragon 845 (в зависимости от региона).

Объем оперативной памяти составит 6 ГБ, объем встроенного флэш-накопителя – до 256 ГБ. Возможно, будет доступна и версия с 8/512 ГБ памяти. Ёмкость аккумулятора достигнет 3850 мАч. Также заявлена поддержка стилуса S Pen.

Samsung Galaxy Note9 будет доступен в пяти цветовых вариантах: черном, сером, синем, лавандовом и коричневом. Тизер также явно намекает на новый цвет – желтый. Стоимость аппарата пока неизвестна.