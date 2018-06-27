Дизайн смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 XL раскрыт на видео

Авторитетный инсайдер Стив Хеммерстоффе, известный под псевдонимом OnLeaks, опубликовал в сети несколько рендеров с 3D-изображением готовящихся к выпуску смартфонов от Google : Pixel 3 и Pixel 3 XL. Новинки сохранят фирменный дизайн производителя, но будут обладать улучшенными характеристиками.

Как видно на рендерах, Pixel 3 XL получит безрамочный дисплей с вырезом в верхней части, у Pixel 3 «козырька» не будет. Предположительно, Pixel 3 оснастят 5,3-дюймовым дисплеем, а Pixel 3XL получит 6,2-дюймовый экран.

Обе новинки получат одинарные основные камеры и процессор Qualcomm Snapdragon 845. Также смартфоны будут оснащены дактилоскопическим сенсором на задней панели, поддерживать беспроводную зарядку и Android P. Будет присутствовать порт USB Type-C и слот для SIM-карт. Размеры Pixel 3 составят 145,6?68,2?7,9 мм, а Pixel 3 XL – 158?76,6?7,9 мм.