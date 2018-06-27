Qualcomm представила три новых мобильных процессора

Компания Qualcomm анонсировала сразу три новых процессора для мобильных устройств, и ни один из них не является флагманским. Напротив, они созданы для гаджетов начального и среднего уровней, и называются они Snapdragon 632, 439 и 429. Первые смартфоны на базе этих CPU увидят свет уже в текущем полугодии.

Qualcomm

Процессор Snapdragon 439 заменит собой модель 435, и у него есть четыре ядра по два кластера с частотой 1,95 и 1,45 ГГц вместе с видеокартой Adreno 505. Менее мощный Snapdragon 429 заменяет собой 425-й процессор и предлагает квартет ядер А53 с частотой 1,95 ГГц и графику Adreno 504. Этот чип поддерживает фотокамеры до 16 Мп и экраны с разрешением HD+, ну а Snapdragon 439 работает с экранами Full HD+, имеет при себе модем X6 LTE (у 429 он тоже есть) и поддержку камер до 21 мегапикселя.

Самый мощный в новом трио от Qualcomm – это процессор Snapdragon 632. В него встроили восемь ядер с частотой 1,8 ГГц и графику Adreno 506, модем X6, поддержку экранов Full HD+ и работу с фотокамерами до 21 Мп. Все процессоры производятся по 14-нанометровой технологии и, если верить производителю, работают на 30-40 процентов быстрее своих предшественников.

Максим Мишенев, MobileDevice


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