Vivo создала в 10 раз более точный 3D-сканер лица, чем в iPhone X

Китайские производители смартфонов уже давно перестали быть игроками второго эшелона и разрабатывают технологии, порой опережающие инновации гигантов индустрии вроде Apple . Накануне компания Vivo анонсировала 3D-сканер лица, который проецирует 300 000 невидимых точек, то есть в десять раз больше, чем модуль TrueDepth у iPhone X.

При создании 3D-модели лица технология Vivo использует данные о времени «путешествия» световых импульсов от проектора к определённой точке на лице и обратно к захватывающей его камере. В терминологии разработчиков это время называется TOF — «time of flight», то есть «время полёта». Утверждается, что такой метод позволяет сканировать с расстояния до трёх метров.

В широком смысле описанная выше технология называется «структурированный свет», и подобные разработки есть не только у Vivo, но и у других компаний, например, Oppo. Наряду с Vivo они могут стать одними из первых производителей, которые применят в Android-смартфонах аналог купертиновской Face ID.

Надо отметить, что одним лишь распознаванием лиц применение технологии Vivo не обойдётся. В будущем компания планирует расширить сферы её использования. Например, объединить возможности TOF 3D с искусственным интеллектом и сканировать не только лицо, но и всё тело человека, чтобы затем производить с его 3D-моделью различные манипуляции. Одним из перспективных способов коммерческого внедрения такой комбинации являются виртуальная примерка одежды. Система также может быть использована для распознавания жестов и движений, ведь, напомним, дальность её работы составляет три метра.



