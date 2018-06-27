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Смартфон LG V40 получит пять камер Согласно Android Police, южнокорейская компания LG Electronics готовит к выпуску новый смартфон под названием V40. Главной особенностью новинки станет тройная основная камера и двойная селфи-камера с функцией разблокировки смартфона лицом – Face Unlock. Сообщается, что LG V40 будет обладать дисплеем с вырезом в верхней части. Производительность новинки обеспечит процессор Qualcomm Snapdragon 845. Помимо этого, смартфон получит 32-битный Hi-Fi Quad DAC (цифро-аналоговый преобразователь), боковую клавишу для вызова Google Assistant и дактилоскопический сканер, расположенный на задней панели. Дата официального дебюта LG V40 пока неизвестна.

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