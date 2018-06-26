Регулятор рассекретил новые смартфоны Vivo с 6,2″ дисплеем HD+

Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) раскрыл информацию о новых смартфонах Vivo с обозначениями V1803BA и V1730DT.

Известно, что аппараты относятся к среднему уровню. Они наделены дисплеем формата HD+ (1520 ? 720 точек) размером 6,2 дюйма по диагонали. По всей видимости, в верхней части экрана имеется вырез.

Модель Vivo V1803BA снабжена восьмиядерным процессором с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Габариты этого устройства составляют 155,21 ? 75,24 ? 7,7 мм, вес — 152 грамма.

Модификация V1730DT располагает восьмиядерным чипом с частотой до 1,8 ГГц. Этот аппарат имеет размеры 154,81 ? 75,03 ? 7,89 мм и весит 149 граммов.

Оба смартфона несут на борту 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 64 Гбайт. Дополнительно можно установить карту microSD.

В тыльной части корпуса располагается двойная камера на основе датчиков с 13 и 2 млн пикселей. Кроме того, сзади установлен дактилоскопический сканер. Разрешение фронтальной камеры — 8 млн пикселей.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3180 мА·ч. Имеется стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Упомянута также поддержка технологии VoLTE. Операционная система — Android 8.1 Oreo.



