Смартфон Xiaomi Mi Max 3 выйдет в Pro-версии

Уже через несколько дней состоится анонс Xiaomi Mi Max 3 и покажут его в рамках отдельного мероприятия. Однако он там будет не один – если раньше вместе с ним планировалось выпустить бюджетный Redmi 6 Pro, анонсированный сегодня, то теперь речь о Pro-версии самого Mi Max 3.



Упоминание о Xiaomi Mi Max 3 Pro было найдено в закрытом от посторонних сегменте официального сайта Сяоми. Правда, ее уже удалили, но скриншоты все равно остались. Собственно, все ранее утекшие данные о начинке смартфона Xiaomi Mi Max 3 относятся именно к Pro-версии: только в ней окажется процессор Qualcomm 710, и только у нее будет 6 Гб оперативной памяти. Обычный же Mi Max 3 будет довольствоваться 4 Гб ОЗУ и процессором Qualcomm 636 или 660.



В остальном различий в модификациях не ожидается: обе получат батарею 5400 мАч с быстрой зарядкой, металлический корпус, двойную фотокамеру от Sony 12+5 Мп, фронталку 8 Мп и, конечно же, огромнейший экран Full HD+ с диагональю 6,9 дюйма и сравнительно тонкими рамками. Премьера смартфона ожидается уже в первых числах июля этого года, и в продажу он должен поступить безотлагательно в черном и золотом цветах корпуса, ставших стандартными для данной модели.