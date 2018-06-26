Процессор Snapdragon 1000 окажется быстрее Intel Celeron

Компания Qualcomm активно работает над новым процессором Snapdragon 1000, предназначенным вовсе не для смартфонов. Этот чип ориентирован на ноутбуки начального уровня, и сегодня выяснились определенные подробности о его возможностях.



Лэптопы на базе Snapdragon 1000 смогут работать под Windows 10. Qualcomm сравнила свое новое творение с современными моделями Intel Celeron, так как именно они сейчас чаще всего встречаются в бюджетных мобильных ПК. Разумеется, сравнение в пользу Snapdragon 1000 – данный CPU, основываясь на архитектуре ARM, обладает более высокой производительностью, но при этом потребляет меньше энергии и выделяет меньше тепла.



В итоге ноутбуки на этом CPU смогут работать быстрее и дольше от одного заряда, и им не потребуется активная система охлаждения, что позволит уменьшить толщину их корпуса. Сам процессор пока не был представлен официально, но есть кое-какие утекшие данные о нем, предоставленные инсайдерами. В частности, в него встроили очень мощные ядра А76 в паре с более экономичными А55, добавили поддержку памяти LPDDR4X до 16 Гб и встроенного накопителя UFS 2.1 емкостью до 128 гигабайтов. Не обойдется без гигабитного модуля WI-FI и модема LTE , так что некоторые ноутбуки смогут подключаться к интернету через сотовые сети. Появление лэптопов на базе Snapdragon 1000 в продаже ожидается этой осенью.