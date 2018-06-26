Vodafone анонсировал запуск 4G в диапазоне 1800 МГц. Покроют 50 населенных пунктов в 10 областях
Национальный телеком-оператор Vodafone сообщил о планах 1 июля запустить 4G-сети в диапазоне 1800 МГц. В первый день доступ к скоростному мобильному интернету получат жители 50 населенных пунктов из 10 областей Украины. В их числе: Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Херсонская области, пишут
Более детальную информацию о покрытии оператор будет показывать по этой ссылке с 1 июля. При этом, с момента запуска 4G-сетей в диапазоне 2600 МГц, объем трафика в сети Vodafone суммарно вырос на 50%. Чтобы продемонстрировать грядущие изменения, Vodafone показал расширение текущего покрытия 4G на примере Киева.
1800 МГц — самый популярный в мире диапазон под LTE. До проведения аукциона в марте 2018 года года, эти частоты использовались под мобильную связь GSM, голосовой и мобильный трафик GPRS и EDGE. Vodafone заплатил за свою полосу спектра 1,8 млрд. При этом, как и другие операторы, по условиям лицензии оператор обязан обеспечить работу 4G во всех областных центрах за 2018-й год и в городах свыше 10 000 жителей — за четыре года.
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