Vodafone анонсировал запуск 4G в диапазоне 1800 МГц. Покроют 50 населенных пунктов в 10 областях

Национальный телеком-оператор Vodafone сообщил о планах 1 июля запустить 4G-сети в диапазоне 1800 МГц. В первый день доступ к скоростному мобильному интернету получат жители 50 населенных пунктов из 10 областей Украины. В их числе: Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Херсонская области, пишут AIN.UA .

Более детальную информацию о покрытии оператор будет показывать по этой ссылке с 1 июля. При этом, с момента запуска 4G-сетей в диапазоне 2600 МГц, объем трафика в сети Vodafone суммарно вырос на 50%. Чтобы продемонстрировать грядущие изменения, Vodafone показал расширение текущего покрытия 4G на примере Киева .