Компания lifecell анонсировала 4G в диапазне 1800 МГц: 1 июля его запустят в 232 городах Украины
Сегодня руководство компании lifecell анонсировало запуск 4G в Украине в диапазоне 1800 МГц. Запуск состоится 1 июля — когда вступит в силу действие лицензии компании — в 18 областях Украины, а точнее в сразу в 232 городах. До конца 2018 года новый стандарт станет доступен уже в 1500 городах, тем самым покрыв до 50% всего населения страны, пишут
Начнут с городов от 1 млн человек и со временем запустятся в населенных пунктах, в которых живет до 10 000 человек. Никаких ограничений по скорости не будет. Для этого в компании планируют в два раза увеличить количество базовых станций в Украине. Это будут базовые станции нового образца.
lifecell показала карту покрытия 4G в диапазоне 1800 МГц до конца 2018 года:
Напомним, 1800 МГц — самый популярный в мире диапазон под LTE, он служит основой для развертывания национальной 4G-cети. Эти частоты украинские операторы уже использовали под мобильную связь GSM, голосовой и мобильный трафик GPRS и EDGE, более половины спектра в этих диапазонах контролировал «Киевстар», благодаря поглощению Beeline и «Голден Телеком».
Сеть lifecell будет работать на платформе LTE Advanced Pro, которая позволяет достигать максимальной скорости соединения в любой частоте спектра — как 1800, так и 2600 МГц. Напомним, в конце марта оператор первым из тройки лидеров запустил 4G (в компании его называют 4.5G) во вспомогательном диапазоне 2600 МГц в 27 населенных пунктах на базе 421 базовой станции. В компании сообщили, что за последние три месяца интернет-трафик в сети lifecell вырос на 20%, причем более 37% трафика приходится на LTE-смартфоны.
Компания lifecell также анонсировала приход в Украину бренда смартфонов General Mobile, который планирует охватить 1 млн абонентов до конца 2019 года. Смартфоны будут работать эксклюзивно в сети lifecell, но продаваться в разных магазинах Украины. Продажи базовой модели этого Android-смартфона стартуют через несколько недель по цене от 2999 грн. Более продвинутая модель будет стоить 3999 грн.
Напомним, Vodafone сегодня также анонсировал запуск 4G в диапазоне 1800 МГц. Покроют 50 населенных пунктов в 10 областях.
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