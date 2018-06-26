Nokia 8 Sirocco, 7 Plus и 6.1 с обновлением ПО научатся распознавать лица

В официальном канале Nokia в Twitter было сообщено, что смартфоны Nokia 8 Sirocco, 7 Plus и 6.1 получат функцию распознавания лица.

Nokia FaceID

Стоит заметить, что сканирование лица в данном случае является программной функцией. Так как она реализована на обычной фронтальной камере, а не на специальном 3D-сенсоре, который используется в Apple iPhone X и Xiaomi Mi 8. Сканирование лица в некоторых случаях удобнее сканера отпечатков пальцев, но уступает последнему уровнем безопасности.

Представители Nokia не сообщили точные сроки выхода апдейтов с новой функцией, но это произойдет в ближайшие пару месяцев.


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