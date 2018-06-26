Планшет Xiaomi Mi Pad 4 очень удивил своей ценой

Планшетный компьютер Xiaomi Mi Pad 4 представлен официально, и можно сразу сказать, что найти его в продаже будет непросто – на него сразу же образуется повышенный спрос, который приведет к дефициту. А всему виной просто отличный ценник при наличии современного аппаратного обеспечения.



В продажу Xiaomi Mi Pad 4 поступит по цене всего лишь от 170 долларов США , хотя в этом планшете уже есть лицевая панель из усиленного стекла и корпус из сплава алюминия. Экран компьютера держит высокое разрешение Full HD при диагонали 8 дюймов и формате 16:10, а за его быстродействие отвечает хорошо проявивший себя процессор Qualcomm 660 с восемью ядрами.



Xiaomi Mi Pad 4 будет доступен с 3 или 4 Гб ОЗУ и накопителем на 32 или 64 Гб, и его цена составит, соответственно, $170 или $215 при заказе из Поднебесной. При желании можно заказать версию на 4-64 Гб с модулем LTE по цене $230. Доступны цвета – полностью черный и розовое золото с белой лицевой панелью. Во всех комплектациях Xiaomi Mi Pad 4 есть батарея 6000 мАч, прошивка MIUI 9.5 поверх Android 8.1, порт USB-C, 2-диапазонный модуль WI-FI и фотокамеры на 5 и 13 Мп. Старт продаж планшета назначен на 29 июня.