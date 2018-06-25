Vivo Nex разобрали и показали конструкцию выдвижной камеры

Эксперты сервиса MyFixGuide демонтировали недавно анонсированный смартфона Vivo Nex, и отметили несколько интересных особенностей в конструкции новинки.

Vivo NEX

Как оказалось, чтобы отсоединить дисплей от корпуса необходимо подогреть заднюю панель. А чтобы снять саму крышку нужно приложить максимум усилий с применением какого-нибудь острого предмета.

Vivo Nex

Специалисты MyFixGuide обнаружили, что расположенный под дисплеем сканер отпечатков пальцев в Vivo Nex отличается от дактилоскопического сканера Vivo X21. Демонтированная новинка способна распознать отпечатки пальцев на половине площади всего дисплея, тогда как Vivo X21 сможет сделать это лишь на небольшом участке экрана.

Для выдвижения селфи-камеры используется спиралевидный вал (винтовая передача). Вращаясь, вал заставляет подниматься или опускаться блок камеры.

Vivo Nex

Vivo Nex не имеет привычного громкоговорителя. Передача голоса собеседника осуществляется при помощи линейного вибратора, который позволяет вам слышать голос, прислонив ухо к экрану. В Xiaomi Mi Mix для передачи голоса используется пьезоэлектрический элемент. Работают обе схемы одинаково, отличие заключается лишь в материалах конструкции.

Также специалисты MyFixGuide отметили, что в Vivo Nex применяются дорогостоящие элементы, что при необходимости ремонта, владельцам смартфона придется потратить немалую сумму.


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