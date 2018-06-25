Первое изображение смартфона Huawei Nova 3 попало в сеть

Опубликовано первое фото пока не представленного смартфона Huawei Nova 3, экран которого получит соотношение сторон 19:9. Устройство ранее уже было протестировано в TENAA, что указывает на очень скорый анонс.



Huawei Nova 3 показан на фото только лишь с тыльной стороны, и здесь нас не ждет ничего нового с точки зрения дизайна – ровно так же выглядят Xiaomi Mi 8, Mi 8 SE, грядущий Mi Max 3 и десяток других смартфонов из Китая, копирующих облик Apple iPhone X. Вполне вероятно, что спереди у Huawei Nova 3 окажется немалых размеров вырез в экране – монобровь, весьма спорный тренд. К характеристикам пока не представленного китайфона относят процессор Kirin 710, экран Full HD+ с диагональю чуть больше 6 дюймов, двойную камеру (ее видно на фото), быструю зарядку АКБ по USB-C, OC Android 8.1 с прошивкой EMUI 8.1 из коробки, а также до 6 Гб ОЗУ и до 128 Гб встроенной памяти.



Сканера отпечатка пальцев, встроенного в экран, в Huawei Nova 3 точно не будет – здесь ему вполне себе комфортно на тыльной стороне металлического корпуса. Дата анонса смартфона не сообщается, равно как и его цена, но, по всей видимости, покажут его уже этим летом. Добавим, что Huawei Nova 3 будет позиционироваться в качестве чуть более продвинутой версии модели P20 Lite, вышедшей в конце марта этого года.