Samsung Galaxy S10 может получить тройную камеру

Грядущий флагманский смартфон Samsung Galaxy S10 получит тройной модуль камеры, аналогичный Huawei P20 Pro, – сообщает южнокорейское интернет-издание Etnews, ссылаясь на большое количество компетентных инсайдерских источников.

Galaxy S10

Согласно более ранним утечкам, «юбилейные» флагманы Galaxy S10 и Galaxy S10+ проходят под внутренним кодовым названием Beyond. Напомним, Galaxy S9 назывались до выпуска Star, а Galaxy S8 – Dream.

По данным Etnews, версия Beyond 0 получит 5,8-дюймовый дисплей и стандартную одинарную камеру, Beyond 1 – 5,8-дюймовый дисплей и двойную камеру, а Beyond 2 – 6,2-дюймовый дисплей и тройную камеру.

Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 может стать первым смартфоном Samsung с экранным сканером отпечатков пальцев. Возможно добавление 3D-камеры для улучшенного распознавания лица и продвинутых анимированных эмодзи с дополненной реальностью и избавление от функции сканирования радужки глаз.

Samsung может представить свои новые флагманы на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе.


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