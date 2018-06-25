Xiaomi Redmi 6 Pro и Mi Pad 4 представлены официально

Сегодня компания Xiaomi представила две своих новых продукта: смартфон Redmi 6 Pro и планшет Mi Pad 4. Также были объявлены и цены на обе новинки.

Redmi 6 Pro

Xiaomi Redmi 6 Pro

Xiaomi Redmi 6 Pro – это смартфон среднего класса. Новинка обладает 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ и соотношением сторон 19:9. Производительность гаджета обеспечивает процессор Snapdragon 625 с частотой 2,0 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 3 или 4 ГБ, объем встроенной флеш-памяти 32 или 64 ГБ.

Xiaomi Redmi 6 Pro Black
Xiaomi Redmi 6 Pro Rose
Xiaomi Redmi 6 Pro Red
Xiaomi Redmi 6 Pro Gold
Xiaomi Redmi 6 Pro Blue

Помимо этого, Redmi 6 Pro обладает двойной основной камерой с модулями 12+5 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп. В качестве программного обеспечения используется Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой MIUI. Ёмкость аккумулятора составляет 4 000 мАч. Стоит отметить, что смартфон имеет раздельные слоты для двух Sim-карт и для карты памяти. Размеры смартфона 149,33?71,68?8,75 мм, вес – 178 граммов.

Redmi 6 Pro
Redmi 6 Pro
Redmi 6 Pro
Redmi 6 Pro
Redmi 6 Pro
Redmi 6 Pro
Xiaomi Redmi 6 Pro
Xiaomi Redmi 6 Pro

Xiaomi Redmi 6 Pro доступен в пяти цветовых вариантах: черном, красном, голубом, золотом и розово-золотом. Продажи в Китае стартуют с завтрашнего дня. Стоимость новинки с 3/32 ГБ памяти составляет $155. Версия смартфона с 4/32 ГБ стоит $184, а топовая модификация с 4/64 ГБ памяти обойдется пользователям в $199.

Xiaomi Redmi 6 Pro
Redmi 6 Pro
Redmi 6 Pro
Redmi 6 Pro
Redmi 6 Pro

Xiaomi Mi Pad 4

Xiaomi Mi Pad 4 – это первый планшет, работающий на базе процессора Qualcomm Snapdragon 660. Новинка очень схожа с актуальной моделью Mi Pad 3, но на 9,4% меньше своего предшественника. Планшет обладает 8-дюймовым экраном с разрешением FullHD и соотношением сторон 16:10.

Xiaomi Mi Pad 4

Объем оперативной памяти составляет 3 или 4 ГБ, объем встроенной флеш-памяти – 32 или 64 ГБ. Помимо этого, Xiaomi Mi Pad 4 оснащен 133- мегапиксельной основной камерой с апертурой F/2.0, поддержкой HDR и фирменным режимом beauty. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп.

Xiaomi Mi Pad 4

Поддерживается функция распознавания лиц Face Unlock. Планшет доступен в версиях с WiFi и 4G. Благодаря аккумулятору емкостью 6 000 мАч, время автономной работы, по сравнению с Mi Pad 3, увеличилась на 115 минут.

Mi Pad 4

В продаже Xiaomi Mi Pad 4 появится с 27 июня. Новинка доступна в двух цветовых гаммах: черной и золотистой. Стоимость Wi-Fi-версии с 3/32 ГБ памяти составляет $169, версия с 4/64 ГБ памяти обойдется в $215. За $230 можно приобрести версию с 4/64 ГБ памяти и поддержкой LTE.


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