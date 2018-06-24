Смартфон Moto Z3 Play вышел в версии с увеличенным объёмом памяти

Смартфон Moto Z3 Play вышел в версии с увеличенным объёмом памяти

Не прошло и месяца с момента официальной презентации смартфона Moto Z3 Play, как у этого аппарата появилась более производительная модификация.

Названный смартфон, напомним, дебютировал в первых числах июня. Его «сердцем» служит процессор Qualcomm Snapdragon 636, объединяющий восемь ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графический ускоритель Adreno 509.

Изначально смартфон планировалось предлагать с 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модулем вместимостью 32 или 64 Гбайт. Но теперь стало известно, что аппарат вышел в версии с увеличенным объёмом памяти.

В частности, размер ОЗУ расширен в полтора раз — до 6 Гбайт. А максимальная вместимость флеш-модуля теперь достигает 128 Гбайт. Более того, появился новый цвет: к прежнему исполнению Deep Indigo добавился вариант Onyx, доступный только для старшей модификации.

Смартфон Moto Z3 Play вышел в версии с увеличенным объёмом памяти

Прочие характеристики смартфона не изменились. Это 6-дюймовый экран с разрешением Full HD+ (2160 ? 1080 точек), сдвоенная камера на основе датчиков с 12 и 5 млн пикселей, фронтальная 8-мегапиксельная камера, слот microSD, адаптеры Wi-Fi 802.11a/ac/b/g/n (2,4 / 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, модуль NFC и пр.

Что касается цены Moto Z3 Play, то топовая версия обойдётся примерно в 700 долларов США. Нижняя планка установлена на отметке 500 долларов.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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