Teclast выпустит конкурента планшету Xiaomi Mi Pad 4
Планшетный компьютер Xiaomi Mi Pad 4 еще не успел предстать перед публикой, а уже получил конкурента в лице Teclast M89. Анонс данного компьютера стал возможным после публикации в сети рендеров и характеристик новинки от Xiaomi.
Teclast M89 окажется более доступным в плане цены, но это отразится на его начинке, так как вместо процессора от Qualcomm в него встроят чип MediaTek, пусть и с графикой PowerV 6250. Экран планшета имеет разрешение 2049х1536 точек при неизвестной диагонали, и сверху он прикрыт прочным стеклом Gorilla Glass, тогда как тыльная панель выполнена из металла.
Новый Teclast M89 предварительно оценен в 200 долларов США, и его цена включает 3 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памят, слот microSD, выход microHDMI, вход под наушники, GPS для навигации, USB-C для зарядки и стандартные модули Bluetooth 4 и Wi-Fi 802.11n. При таком раскладе лучше уж переплатить немного и получить качественный планшет от крупного бренда с современной прошивкой MIUI 10 на базе Android 8.1 Oreo. Впрочем, у Teclast M89 из третьего эшелона тоже наверняка найдутся свои почитатели. Что же до Xiaomi Mi Pad 4, то его анонс состоится уже послезавтра.
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23.06.2018 14:33