Teclast выпустит конкурента планшету Xiaomi Mi Pad 4

Планшетный компьютер Xiaomi Mi Pad 4 еще не успел предстать перед публикой, а уже получил конкурента в лице Teclast M89. Анонс данного компьютера стал возможным после публикации в сети рендеров и характеристик новинки от Xiaomi.

Teclast M89

Teclast M89 окажется более доступным в плане цены, но это отразится на его начинке, так как вместо процессора от Qualcomm в него встроят чип MediaTek, пусть и с графикой PowerV 6250. Экран планшета имеет разрешение 2049х1536 точек при неизвестной диагонали, и сверху он прикрыт прочным стеклом Gorilla Glass, тогда как тыльная панель выполнена из металла.

Новый Teclast M89 предварительно оценен в 200 долларов США, и его цена включает 3 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памят, слот microSD, выход microHDMI, вход под наушники, GPS для навигации, USB-C для зарядки и стандартные модули Bluetooth 4 и Wi-Fi 802.11n. При таком раскладе лучше уж переплатить немного и получить качественный планшет от крупного бренда с современной прошивкой MIUI 10 на базе Android 8.1 Oreo. Впрочем, у Teclast M89 из третьего эшелона тоже наверняка найдутся свои почитатели. Что же до Xiaomi Mi Pad 4, то его анонс состоится уже послезавтра.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Трекер Elephone Band W7 поборется за рынок с Xiaomi Mi Band 3Трекер Elephone Band W7 поборется за рынок с Xiaomi Mi Band 3
Вышла глобальная бета-версия прошивки MIUI 10Вышла глобальная бета-версия прошивки MIUI 10
Экран смартфона Oppo Find X займет почти 94% передней панелиЭкран смартфона Oppo Find X займет почти 94% передней панели
Украинец пытался вывезти в зону АТО партию смартфонов Xiaomi на полмиллиона гривенУкраинец пытался вывезти в зону АТО партию смартфонов Xiaomi на полмиллиона гривен
Процессор MediaTek Helio A22 рассчитан на недорогие LTE-смартфоныПроцессор MediaTek Helio A22 рассчитан на недорогие LTE-смартфоны
Блок рекламы


Похожие новости
Планшет Xiaomi Mi Pad 4 узнает владельца по лицуПланшет Xiaomi Mi Pad 4 узнает владельца по лицу
Украинец пытался вывезти в зону АТО партию смартфонов Xiaomi на полмиллиона гривенУкраинец пытался вывезти в зону АТО партию смартфонов Xiaomi на полмиллиона гривен
Трекер Elephone Band W7 поборется за рынок с Xiaomi Mi Band 3Трекер Elephone Band W7 поборется за рынок с Xiaomi Mi Band 3
Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro выйдет раньше запланированного срокаСмартфон Xiaomi Redmi 6 Pro выйдет раньше запланированного срока
Спецификации смартфона Xiaomi Mi Max 3 опубликованы в TENAAСпецификации смартфона Xiaomi Mi Max 3 опубликованы в TENAA
Xiaomi Mi A2 на «чистом» Android обгоняет по производительности Mi 6XXiaomi Mi A2 на «чистом» Android обгоняет по производительности Mi 6X
LG хочет выпустить смартфон Q8+LG хочет выпустить смартфон Q8+
Apple может не выпустить iPhone SE 2Apple может не выпустить iPhone SE 2
Все характеристики безрамочного смартфона Xiaomi Mi Max 3Все характеристики безрамочного смартфона Xiaomi Mi Max 3
Представлены смартфоны Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A с идентичным дизайномПредставлены смартфоны Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A с идентичным дизайном
Последние новости
Подгружаем последние новости