Смартфон Moto Z3 Play в топовой комплектации поступил в продажу

Стартовало распространение топовой версии нового китайского смартфона Moto Z3 Play, анонсированного сравнительно недавно. Пока что ее можно купить только в Бразилии , но Lenovo нацелена на международный релиз, и он определенно не заставит себя ждать.



По умолчанию смартфон Moto Z3 Play предлагается с 3 или 4 Гб ОЗУ и накопителем на 32 или 64 Гб и стоит при этом от 600 долларов США , что уже совершенно не располагает к его приобретению. Топовая же конфигурация стоит еще больше – 720 долларов, но при этом в ней есть 128 Гб ROM и 6 Гб RAM. При всем этом Moto Z3 Play вовсе не является смартфоном – он построен на процессоре Qualcomm 636, тогда как OnePlus 6 и Xiaomi Mi 8 стоят намного дешевле и работают уже на Qualcomm 845.



Итого, Moto Z3 Play – это смартфон лишь для фанатов бренда Motorola, которых, правда, уже почти не осталось. Если кому еще интересен данный аппарат после информации о его цене, то сообщаем, что в него встроили экран Full HD+ на 6 дюймов с прочным стеклом Gorilla Glass неизвестной версии, фотокамеры 5 Мп спереди и 12+5 Мп сзади, батарею 3000 мАч, порт USB-C без входа под наушники, два SIM-слота и прошивку Android 8.1 Oreo. Толщина Moto Z3 Play составила менее 7 миллиметров при весе 156 граммов.