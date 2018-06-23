Дешевый смартфон TP-Link Neffos C7A выйдет в сентябре

Компания TP-Link, известная в первую очередь своими сетевыми устройствами, иногда выпускает еще и смартфоны. Ее новинкой стал аппарат Neffos C7A, который, правда, выйдет лишь в сентябре, но это нестрашно, так как он абсолютно бюджетный и, быть может, даже успеет подешеветь ко дню релиза.

TP-Link Neffos C7A

На данный момент стоимость TP-Link Neffos C7A установлена на уровне 110 евро, и в нее входит процессор MediaTek MT6737, не очень мощный, конечно же. Также есть экран с разрешением Full HD и диагональю 5 дюймов, и вокруг него можно наблюдать очень широкие по современным меркам рамки. Другими словами, экстерьер смартфона уже заранее устарел.

В арсенале TP-Link Neffos C7A есть 2 Гб RAM и 16 Гб ROM, а его процессор содержит 4 ядра и 2-ядерную видеокарту Mali 720 MP2. У смартфона есть фотокамеры 2 и 8 Мп, обе с оптикой f/2.2, плюс фронталки есть режим «красивое лицо», но едва ли от него будет толк при таком разрешении. TP-Link Neffos C7A дополнен батареей 2330 мАч, но местный процессор производится по старой 28-нанометровой технологии, так что о хорошей автономности можно забыть. За 110 евро аппарат предложит модуль LTE и пару слотов под SIM-карты, и больше ничего интересного в нем нет – сэкономили даже на металле для корпуса, и потому он отлит из пластика.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Трекер Elephone Band W7 поборется за рынок с Xiaomi Mi Band 3Трекер Elephone Band W7 поборется за рынок с Xiaomi Mi Band 3
Вышла глобальная бета-версия прошивки MIUI 10Вышла глобальная бета-версия прошивки MIUI 10
Экран смартфона Oppo Find X займет почти 94% передней панелиЭкран смартфона Oppo Find X займет почти 94% передней панели
Украинец пытался вывезти в зону АТО партию смартфонов Xiaomi на полмиллиона гривенУкраинец пытался вывезти в зону АТО партию смартфонов Xiaomi на полмиллиона гривен
Процессор MediaTek Helio A22 рассчитан на недорогие LTE-смартфоныПроцессор MediaTek Helio A22 рассчитан на недорогие LTE-смартфоны
Блок рекламы


Похожие новости
Смартфон Moto Z3 Play в топовой комплектации поступил в продажуСмартфон Moto Z3 Play в топовой комплектации поступил в продажу
Смартфон LG Stylo 4 с перьевым управлением оценён в $180Смартфон LG Stylo 4 с перьевым управлением оценён в $180
В Samsung запатентован дизайн смартфона с дисплеем на обратной сторонеВ Samsung запатентован дизайн смартфона с дисплеем на обратной стороне
Опубликованы параметры смартфона Microsoft AndromedaОпубликованы параметры смартфона Microsoft Andromeda
Недорогой смартфон Vivo Y81 представлен официальноНедорогой смартфон Vivo Y81 представлен официально
Samsung запатентовала смартфон с двумя дисплеямиSamsung запатентовала смартфон с двумя дисплеями
Bloomberg: зарядная станция Apple AirPower выйдет в третьем кварталеBloomberg: зарядная станция Apple AirPower выйдет в третьем квартале
Процессор UNISOC SC9832E ориентирован на недорогие LTE-смартфоныПроцессор UNISOC SC9832E ориентирован на недорогие LTE-смартфоны
На фото показался потенциальный дизайн смартфона Huawei Mate 20На фото показался потенциальный дизайн смартфона Huawei Mate 20
Смартфон Vivo Y81 наделён чипом Helio P22 и экраном с вырезомСмартфон Vivo Y81 наделён чипом Helio P22 и экраном с вырезом
Последние новости
Подгружаем последние новости