Дешевый смартфон TP-Link Neffos C7A выйдет в сентябре

Компания TP-Link, известная в первую очередь своими сетевыми устройствами, иногда выпускает еще и смартфоны. Ее новинкой стал аппарат Neffos C7A, который, правда, выйдет лишь в сентябре, но это нестрашно, так как он абсолютно бюджетный и, быть может, даже успеет подешеветь ко дню релиза.



На данный момент стоимость TP-Link Neffos C7A установлена на уровне 110 евро, и в нее входит процессор MediaTek MT6737, не очень мощный, конечно же. Также есть экран с разрешением Full HD и диагональю 5 дюймов, и вокруг него можно наблюдать очень широкие по современным меркам рамки. Другими словами, экстерьер смартфона уже заранее устарел.



В арсенале TP-Link Neffos C7A есть 2 Гб RAM и 16 Гб ROM, а его процессор содержит 4 ядра и 2-ядерную видеокарту Mali 720 MP2. У смартфона есть фотокамеры 2 и 8 Мп, обе с оптикой f/2.2, плюс фронталки есть режим «красивое лицо», но едва ли от него будет толк при таком разрешении. TP-Link Neffos C7A дополнен батареей 2330 мАч, но местный процессор производится по старой 28-нанометровой технологии, так что о хорошей автономности можно забыть. За 110 евро аппарат предложит модуль LTE и пару слотов под SIM-карты, и больше ничего интересного в нем нет – сэкономили даже на металле для корпуса, и потому он отлит из пластика.