Смартфон LG Stylo 4 с перьевым управлением оценён в $180

Компания LG, как и ожидалось, анонсировала смартфон Stylo 4, выполненный на программной платформе Android 8.1 Oreo: приём заказов на новинку уже начался.

Аппарат оснащён экраном FullVision Display размером 6,2 дюйма по диагонали. Эта панель обладает разрешением 2160 ? 1080 точек и соотношением сторон 18:9. Для взаимодействия с новинкой можно использовать улучшенное перо Stylus Pen.

Электронным «мозгом» служит процессор Qualcomm Snapdragon 450: он содержит восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графический ускоритель Adreno 506. Чип работает в тандеме с 2 Гбайт оперативной памяти.

Основная камера снабжена 13-мегапиксельным датчиком, фазовым автофокусом и светодиодной вспышкой. Во фронтальной части установлена 5-мегапиксельная камера с широкоугольной оптикой.

В арсенале смартфона — флеш-накопитель вместимостью 32 Гбайт, слот для карты microSD, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, стандартное гнездо для наушников и дактилоскопический сканер.

Аппарат получает питание от аккумуляторной батареи ёмкостью 3300 мА·ч. Габариты составляют 160,0 ? 77,7 ? 8,1 мм, вес — приблизительно 172 грамма.

Приобрести модель LG Stylo 4 можно по ориентировочной цене 180 долларов США .



