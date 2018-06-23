TSMC начнет производство 7-нм чипсетов Qualcomm Snapdragon

Согласно новыому отчету от компетннтных источников, компания TSMC в конце 2018 или начале 2019 года заключит крупный контракт с Qualcomm по производству мобильных чипсетов по новому 7-нм техпроцессу FinFET.

Слухи о смене партнерства с Samsung на TSMC

На данный момент изготовлением чипсетов для Qualcomm занималась компания Samsung. Тем не менее, слухи о возобновлении сотрудничества с TSMC для производства новейших 7-нм чипсетов Snapdragon ходят в сети уже на протяжении долгого времени. Напомним, что Qualcomm длительное время сотрудничала с TSMC до подписания контракта с Samsung по производству 14- и 10-нм чипсетов.

Контракты TSMC на производство 5G-модемов