TSMC начнет производство 7-нм чипсетов Qualcomm Snapdragon

Согласно новыому отчету от компетннтных источников, компания TSMC в конце 2018 или начале 2019 года заключит крупный контракт с Qualcomm по производству мобильных чипсетов по новому 7-нм техпроцессу FinFET.

Snapdragon 636

Слухи о смене партнерства с Samsung на TSMC

На данный момент изготовлением чипсетов для Qualcomm занималась компания Samsung. Тем не менее, слухи о возобновлении сотрудничества с TSMC для производства новейших 7-нм чипсетов Snapdragon ходят в сети уже на протяжении долгого времени. Напомним, что Qualcomm длительное время сотрудничала с TSMC до подписания контракта с Samsung по производству 14- и 10-нм чипсетов.

Контракты TSMC на производство 5G-модемов

TSMC уже подписала контракт с MediaTek на изготовление чипов для 5G в 2019 году. Помимо этого, TSMC также займётся производством 5G-модемов для Qualcomm.


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