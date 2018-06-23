В Samsung запатентован дизайн смартфона с дисплеем на обратной стороне

В Samsung запатентован дизайн смартфона с дисплеем на обратной стороне

Компания Samsung продолжает экспериментировать с дизайном смартфонов: информацию об очередной разработке в данной сфере опубликовало Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO).

Документ носит лаконичное название «Электронное устройство» (Electronic device). Патент относится к категории дизайнерских, поэтому в нём описан лишь внешний вид гаджета, тогда как технические подробности отсутствуют.

Иллюстрации, сопровождающие патент, говорят о том, что смартфон имеет моноблочный форм-фактор. Небольшая рамка присутствует только над экраном — в этой области располагаются динамик и фронтальная камера.

Главная особенность заключается в наличии второго дисплея — он расположен на обратной стороне смартфона. Видно, что этот экран занимает примерно треть площади тыльной поверхности корпуса. Над дисплеем установлена основная камера со вспышкой.

В Samsung запатентован дизайн смартфона с дисплеем на обратной стороне

Изображения также указывают на наличие физических кнопок в боковой части. Кроме того, обозначен симметричный порт USB Type-C.

Увы, пока не ясно, планирует ли Samsung выпускать коммерческие устройства с описанным дизайном. Не исключено, что это решение пополнит перечень «бумажных» разработок компании.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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