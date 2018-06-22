Планшет Xiaomi Mi Pad 4 узнает владельца по лицу

Планшетный компьютер Xiaomi Mi Pad 4, до анонса которого остались считанные дни, сильно отличается от других устройств такого рода. В первую очередь, это касается его экрана, а сегодня стало известно о наличии в нем системы распознавания лиц.



Пока неизвестно, как именно Xiaomi Mi Pad 4 будет узнавать людей по лицу, ведь раньше для этого использовалась лишь фронтальная камера, а теперь у Сяоми есть специальная система трехмерного сканирования. Что касается экрана, то у планшета будет панель IPS формата 18:9, как у современных смартфонов, что сделает его компактнее аналогов.



Стоимость Xiaomi Mi Pad 4 окажется на уровне 230 долларов США , и за эти деньги внутри него окажутся сразу 4 гигабайта ОЗУ, батарея 6000 мАч, фотокамеры на 5 и 13 мегапикселей, неплохой процессор Qualcomm 660 и модуль WI-FI. За 310 долларов этот же компьютер будет нести в себе 6 Гб RAM и поддержку LTE , а все прочие компоненты изменений не претерпят. А вот чего точно не будет в Xiaomi Mi Pad 4, так это сканера отпечатков пальцев – его-то и заменит новая функция распознавания лиц. Планшет будет работать на Android 8.1 Oreo с прошивкой MIUI 10.