Планшет Xiaomi Mi Pad 4 узнает владельца по лицу

Планшетный компьютер Xiaomi Mi Pad 4, до анонса которого остались считанные дни, сильно отличается от других устройств такого рода. В первую очередь, это касается его экрана, а сегодня стало известно о наличии в нем системы распознавания лиц.

Xiaomi Mi Pad 4

Пока неизвестно, как именно Xiaomi Mi Pad 4 будет узнавать людей по лицу, ведь раньше для этого использовалась лишь фронтальная камера, а теперь у Сяоми есть специальная система трехмерного сканирования. Что касается экрана, то у планшета будет панель IPS формата 18:9, как у современных смартфонов, что сделает его компактнее аналогов.

Стоимость Xiaomi Mi Pad 4 окажется на уровне 230 долларов США, и за эти деньги внутри него окажутся сразу 4 гигабайта ОЗУ, батарея 6000 мАч, фотокамеры на 5 и 13 мегапикселей, неплохой процессор Qualcomm 660 и модуль WI-FI. За 310 долларов этот же компьютер будет нести в себе 6 Гб RAM и поддержку LTE, а все прочие компоненты изменений не претерпят. А вот чего точно не будет в Xiaomi Mi Pad 4, так это сканера отпечатков пальцев – его-то и заменит новая функция распознавания лиц. Планшет будет работать на Android 8.1 Oreo с прошивкой MIUI 10.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Трекер Elephone Band W7 поборется за рынок с Xiaomi Mi Band 3Трекер Elephone Band W7 поборется за рынок с Xiaomi Mi Band 3
Вышла глобальная бета-версия прошивки MIUI 10Вышла глобальная бета-версия прошивки MIUI 10
Экран смартфона Oppo Find X займет почти 94% передней панелиЭкран смартфона Oppo Find X займет почти 94% передней панели
Смартфон ASUS ZenFone Ares получил чип Snapdragon 821 и 8 Гбайт ОЗУСмартфон ASUS ZenFone Ares получил чип Snapdragon 821 и 8 Гбайт ОЗУ
Процессор MediaTek Helio A22 рассчитан на недорогие LTE-смартфоныПроцессор MediaTek Helio A22 рассчитан на недорогие LTE-смартфоны
Блок рекламы


Похожие новости
Украинец пытался вывезти в зону АТО партию смартфонов Xiaomi на полмиллиона гривенУкраинец пытался вывезти в зону АТО партию смартфонов Xiaomi на полмиллиона гривен
Трекер Elephone Band W7 поборется за рынок с Xiaomi Mi Band 3Трекер Elephone Band W7 поборется за рынок с Xiaomi Mi Band 3
Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro выйдет раньше запланированного срокаСмартфон Xiaomi Redmi 6 Pro выйдет раньше запланированного срока
Спецификации смартфона Xiaomi Mi Max 3 опубликованы в TENAAСпецификации смартфона Xiaomi Mi Max 3 опубликованы в TENAA
Xiaomi Mi A2 на «чистом» Android обгоняет по производительности Mi 6XXiaomi Mi A2 на «чистом» Android обгоняет по производительности Mi 6X
Все характеристики безрамочного смартфона Xiaomi Mi Max 3Все характеристики безрамочного смартфона Xiaomi Mi Max 3
В планшет Samsung Galaxy Tab S4 встроят сканер радужки глазаВ планшет Samsung Galaxy Tab S4 встроят сканер радужки глаза
Представлены смартфоны Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A с идентичным дизайномПредставлены смартфоны Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A с идентичным дизайном
Xiaomi Redmi 6 с двойной камерой представлен официальноXiaomi Redmi 6 с двойной камерой представлен официально
Xiaomi накануне IPO получила за квартал более $1 млрд убыткаXiaomi накануне IPO получила за квартал более $1 млрд убытка
Последние новости
Подгружаем последние новости