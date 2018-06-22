Недорогой смартфон Vivo Y81 представлен официально

Состоялся анонс сравнительно недорогого смартфона Vivo Y81, и он уже совсем скоро отправится в мировую розницу. Однако не стоит спешить с его покупкой – заявленная цена для такой начинки чересчур высока, так что лучше немного подождать, пока Vivo не одумается и не снизит стоимость.

Vivo Y81

А одумается Vivo очень даже скоро, потому как стоимость смартфона Y81 на момент релиза составит 220 долларов США, и это при заказе из КНР, хотя внутри него стоит процессор MediaTek. Да, это новый Helio P22, но данный CPU создавался для бюджетных устройств. Экран Vivo Y8 поддерживает низкое разрешение HD+ при большой диагонали 6,2 дюйма, так что зернистость изображения практически гарантирована, плюс над экраном стоит простенькая камера всего на 5 Мп.

Указанная стоимость включает 3 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памяти, батарею 3260 мАч без ускоренной зарядки, одинарную основную камеру на 13 Мп и старый порт microUSB 3.0. Зато у Vivo Y81 есть слот microSD, отдельный вход под наушники, модуль Bluetooth 5 и свежая прошивка Android 8.1, но все это не дает ему право стоить 220 долларов – тот же Xiaomi Mi Max 2 стоит примерно столько же, но у него и экран больше, и начинка интереснее, и батарея солиднее. Vivo Y81 выйдет в июле этого года.

Максим Мишенев, MobileDevice


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