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Дизайн Samsung Galaxy Note9 полностью раскрыт В социальной сети Weibo появились свежие изображения готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy Note9. Судя по рендерам, дизайн грядущей новинки практически идентичен дизайну Note8. Главной особенностью Samsung Galaxy Note9 является поддержка стилуса S Pen. Смартфон получит 6,3-дюймовый дисплей с очень тонкими рамками. Задняя панель аппарата будет выполнена из стекла. Сзади расположится двойная основная камера с горизонтальными модулями и дактилоскопический сканер. Емкость аккумулятора составит 4000 мАч. Официальный дебют Samsung Galaxy Note9 состоится 9 августа. Стоимость смартфона пока неизвестна.

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