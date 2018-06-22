Дизайн Samsung Galaxy Note9 полностью раскрыт

В социальной сети Weibo появились свежие изображения готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy Note9. Судя по рендерам, дизайн грядущей новинки практически идентичен дизайну Note8.
Главной особенностью Samsung Galaxy Note9 является поддержка стилуса S Pen. Смартфон получит 6,3-дюймовый дисплей с очень тонкими рамками. Задняя панель аппарата будет выполнена из стекла.
Сзади расположится двойная основная камера с горизонтальными модулями и дактилоскопический сканер. Емкость аккумулятора составит 4000 мАч.
Официальный дебют Samsung Galaxy Note9 состоится 9 августа. Стоимость смартфона пока неизвестна.