Samsung запатентовала смартфон с двумя дисплеями

Американское патентное ведомство USPTO опубликовало патент от Samsung Electronics, в котором описывается дизайн нового смартфона с двумя дисплеями.

Samsung two screens

Спереди находится основной дисплей с очень тонкими рамками. В верхней части лицевой панели имеется место для динамика и фронтальной камеры. Второй дисплей расположен на задней панели.

Смартфон Samsung с двумя дисплеями

Кроме того, заметно, что дактилоскопического сканера нет ни спереди, ни сзади. Основная камера расположилась в верхнем левом углу, а на боковой панели, справа, находятся клавиши громкости и блокировки экрана.

Смартфон Samsung с двумя дисплеями

Пока неизвестно какими функциями будет обладать второй дисплей, расположенный на задней панели. Если описанный смартфон от южнокорейского производителя появится на мобильном рынке, то, вероятнее всего, будет включен в линейку Galaxy Note или представлен под именем Galaxy S10.


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