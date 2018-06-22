Bloomberg: зарядная станция Apple AirPower выйдет в третьем квартале

Bloomberg: зарядная станция Apple AirPower выйдет в третьем квартале

У компании Apple возникли сложности с разработкой станции беспроводной подзарядки AirPower, о чём сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники.

Гаджет, о котором идёт речь, был представлен ещё в сентябре прошлого года. Станция AirPower позволит одновременно заряжать несколько устройств разного типа. Например, пользователи смогут параллельно восполнять запас энергии часов Watch и смартфона iPhone.

Изначально в Apple заявляли о намерении начать продажи AirPower в 2018 году. Позднее появились сведения, что устройство выйдет на рынок в марте, но этого не произошло.

Как теперь пишет Bloomberg, инженерам Apple пришлось решать целый ряд проблем, связанных с высокой сложностью устройства. Одна из них — необходимость применения большого числа компонентов для обеспечения одновременной зарядки разных гаджетов независимо от их расположения на поверхности станции. Кроме того, остро стояли вопросы возможного перегрева.

Bloomberg: зарядная станция Apple AirPower выйдет в третьем квартале

В результате, вывод AirPower на коммерческий рынок состоится не ранее следующего квартала. Отмечается, что продажи будут организованы «к сентябрю или в сентябре».

Иными словами, новинка поступит на прилавки магазинов в лучшем случае спустя год после формального анонса. Цена, предположительно, составит около 200 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Трекер Elephone Band W7 поборется за рынок с Xiaomi Mi Band 3Трекер Elephone Band W7 поборется за рынок с Xiaomi Mi Band 3
Вышла глобальная бета-версия прошивки MIUI 10Вышла глобальная бета-версия прошивки MIUI 10
Экран смартфона Oppo Find X займет почти 94% передней панелиЭкран смартфона Oppo Find X займет почти 94% передней панели
Смартфон ASUS ZenFone Ares получил чип Snapdragon 821 и 8 Гбайт ОЗУСмартфон ASUS ZenFone Ares получил чип Snapdragon 821 и 8 Гбайт ОЗУ
Процессор MediaTek Helio A22 рассчитан на недорогие LTE-смартфоныПроцессор MediaTek Helio A22 рассчитан на недорогие LTE-смартфоны
Блок рекламы


Похожие новости
Apple лишит iPhone разъёма и физических кнопокApple лишит iPhone разъёма и физических кнопок
Apple оштрафовали в Австралии на $6,7 млн за введение в заблуждение пользователейApple оштрафовали в Австралии на $6,7 млн за введение в заблуждение пользователей
Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro выйдет раньше запланированного срокаСмартфон Xiaomi Redmi 6 Pro выйдет раньше запланированного срока
Apple планирует в сентябре продать 45 миллионов новых iPhoneApple планирует в сентябре продать 45 миллионов новых iPhone
Apple начнет автоматически передавать в службу спасения данные о локализации пользователяApple начнет автоматически передавать в службу спасения данные о локализации пользователя
Apple может не выпустить iPhone SE 2Apple может не выпустить iPhone SE 2
Apple iPhone 3GS вернулся на корейский рынок спустя 9 летApple iPhone 3GS вернулся на корейский рынок спустя 9 лет
«Дешевый» iPhone 2018 выйдет на месяц раньше других iPhone«Дешевый» iPhone 2018 выйдет на месяц раньше других iPhone
Apple ужесточила правила App Store — запрещен майнинг и продажа контактов
Apple заменит в iPhone разъём Lightning на USB Type-CApple заменит в iPhone разъём Lightning на USB Type-C
Последние новости
Подгружаем последние новости