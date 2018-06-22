Процессор UNISOC SC9832E ориентирован на недорогие LTE-смартфоны

Процессор UNISOC SC9832E ориентирован на недорогие LTE-смартфоны

Компания UNISOC (ранее — Spreadtrum) анонсировала новый мобильный процессор, получивший обозначение SC9832E: смартфоны на основе этого чипа появятся в ближайшее время.

Изделие ориентировано на недорогие устройства с поддержкой мобильных сетей четвёртого поколения (4G/LTE), технологии VoLTE и режима Dual SIM Dual Standby (DSDS).

Процессор изготавливается по 28-нанометровой технологии. Он содержит четыре вычислительных ядра ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,4 ГГц. Допускается использование оперативной памяти LPDDR3 и флеш-памяти eMMC 5.1.

В состав чипа входит графический контроллер Mali-T820 MP1 GPU с частотой 680 МГц. Заявлена поддержка дисплеев с разрешением до 1440 ? 720 точек (формат HD+) и камер с разрешением до 13 млн пикселей.

Процессор UNISOC SC9832E ориентирован на недорогие LTE-смартфоны

Платформа SC9832E обеспечивает поддержку беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, FM-радио, а также спутниковых навигационных систем GPS, ГЛОНАСС и Beidou.

Процессор найдёт применение в смартфонах на программной платформе Android Oreo (Go Edition). Эта система, напомним, рассчитана на маломощные устройства, которые создаются для покупателей с ограниченным бюджетом.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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