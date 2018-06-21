Panasonic просит за смартфон P90 менее 100 долларов

В мире, где смартфоны вполне могут стоить свыше 1000 долларов США, существуют и намного более доступные устройства, как, например, новый Panasonic P90. Данный моноблок, анонсированный несколько часов назад, станет вашим менее чем за 100 долларов, если заказывать его за пределами нашей страны.

Panasonic P90

На мировом рынке цена смартфона Panasonic P90 составляет всего лишь 80 долларов США, но у него при этом уже есть накопитель на 16 гигабайтов, ОС Android 7 (не Go), пара слотов под SIM-карты и 5-дюймовый HD-экран на базе матрицы IPS. Японский смартфон несет в себе 4-ядерный процессор MediaTek MT6737, ровно 1 Гб оперативной памяти, модуль LTE для доступа в соответствующие сети, поддержку VoLTE и батарею 2400 мАч, microSD до 128 Гб, две фотокамеры по 5 Мп каждая, и притом обе со вспышкой и даже с автофокусом.

Традиционные модули связи (Wi-Fi, Bluetooth, GPS) тоже в наличии, а вот о сканере отпечатков пальцев, увы, придется забыть, равно как и о металлическом корпусе. Но зато есть отдельные сенсорные кнопки управления, хотя и без подсветки. Panasonic P90 поступит в продажу до конца июля текущего года в черном, золотом и синем оттенках. Лицевая панель во всех случаях будет черной.

Максим Мишенев, MobileDevice


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